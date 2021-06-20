Все расклады для России - ЕВРО-2020. ГРУППА В. Шансы на плей-офф

Вариантов много, но, в принципе, все расчеты при поражении в Копенгагене носят чисто теоретический характер - очки нужно добывать обязательно На официальном сайте УЕФА очень подробно расписываются шансы всех команд на выход в плей-офф.
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