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Все расклады для России - ЕВРО-2020. ГРУППА В. Шансы на плей-офф

Все расклады для России - ЕВРО-2020. ГРУППА В. Шансы на плей-офф

Вариантов много, но, в принципе, все расчеты при поражении в Копенгагене носят чисто теоретический характер - очки нужно добывать обязательно На официальном сайте УЕФА очень подробно расписываются шансы всех команд на выход в плей-офф.

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