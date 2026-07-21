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Минздрав России планирует дополнить комплекты скорой помощи

Минздрав России планирует дополнить комплекты скорой помощи

Согласно представленному документу, в стандартный набор будет включён кардиоселективный бета-блокатор «Эсмолол», который помогает быстро снижать частоту сердечных сокращений.

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