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Жителю Ленобласти удалось вернуть деньги за концерт Канье Уэста

Жителю Ленобласти удалось вернуть деньги за концерт Канье Уэста

Поклонник американского музыканта из Ленобласти получил потраченные на концерт деньги обратно. Мужчина подтвердил свои слова скриншотом операции.

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