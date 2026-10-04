Жителю Ленобласти удалось вернуть деньги за концерт Канье Уэста

Поклонник американского музыканта из Ленобласти получил потраченные на концерт деньги обратно. Мужчина подтвердил свои слова скриншотом операции.
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