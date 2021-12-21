ВАЖНО По тонкому льду, как по острию ножа.

ВАЖНО По тонкому льду, как по острию ножа.

С приходом календарной зимы стала актуальна безопасность на водоемах.Жажда первой зимней рыбалки, хруст льдинок под ножами ледобура и долгожданная первая рыбка из лунки, все это отодвигает у рыбаков здравый смысл и безопасность на задний план.

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