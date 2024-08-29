ПВО отразила атаку дронов над Севастополем

губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о Попытка украинских вооруженных сил атаковать Севастополь с помощью беспилотников пресечена, сообщил глава региона Михаил Развожаев 29 августа в своем Telegram-канале.
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