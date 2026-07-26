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Газета.ру

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Монсон поддержал Дегтярева в споре с Плющенко

Монсон поддержал Дегтярева в споре с Плющенко

Бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон выразил поддержку министру спорта РФ, председателю Олимпийского комитета России Михаилу Дегтяреву в споре с фигуристом Евгением Плющенко, заявившим о снижении уровня фигурного катания в России, передает РИА Новости.

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