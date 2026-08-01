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Китайский гибрид Changan Qiyuan A06 неожиданно стал хитом в России: 175 машин встало на учет всего за месяц

Китайский гибрид Changan Qiyuan A06 неожиданно стал хитом в России: 175 машин встало на учет всего за месяц

При том, что Qiyuan A06 не поставляется в РФ официальноГибридный лифтбек Changan Qiyuan A06, который пока официально не представлен на российском рынке, стремительно набирает популярность среди покупателей.

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