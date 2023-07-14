«Застава, смирно! Оставшиеся в живых находятся перед вами»

Владимир Соловьев То же было и на Даманском 2 марта 1969г. Пограничники первыми на границе "знакомятся" с врагом, для его вразумления, что дальше будет у него только бесславный конец!

i i_sergei а потом передача китайцам Россиской земли. видел в Детском Мире в москве в 1969-м китайца из посольства со значком китайским на брюхе. плюнул в него и убежал. в школе тогда учился.а совести было больше, чем у нынешних руководителей.