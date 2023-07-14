Этим словам зам. начальника 12-й заставы Московского погранотряда лейтенанта Андрея Мерзликина вчера, 13 июля, исполнилось ровно 30 лет.
«Застава, смирно! Оставшиеся в живых находятся перед вами»
Комментарии
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Владимир Соловьев
То же было и на Даманском 2 марта 1969г. Пограничники первыми на границе "знакомятся" с врагом, для его вразумления, что дальше будет у него только бесславный конец!
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13 час.
i
i_sergei
а потом передача китайцам Россиской земли. видел в Детском Мире в москве в 1969-м китайца из посольства со значком китайским на брюхе. плюнул в него и убежал. в школе тогда учился.а совести было больше, чем у нынешних руководителей.
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10 час.
Александр Денисов
Все по спирали, и героизм, и его предательство...
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10 час.
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