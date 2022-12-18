Новые Известия

1 313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ly
    Значит Израиль подло соврал. Да и кассетные вроде запрещены международкой.Израиль негласно ...
  • Влад Владимиров
    Если это неимоверное явление там  будет кем то, блин, доказано, то и, к примеру, РФ тогда  может той же  Палестине из...Израиль негласно ...
  • Георгий Михалев
    Бряхня. Хохлопидары опять брешут.Израиль негласно ...

Видео дня: запуск ракеты «Falcon 9» с мыса Канаверал снял пассажир рейсового самолета

Видео дня: запуск ракеты «Falcon 9» с мыса Канаверал снял пассажир рейсового самолета

Повезло пассажирам рейсового лайнере, пролетавшего 17 декабря в 17.48 по местному времени над американским штатом Флорида: как раз в это время с расположенного на мысе Канаверал космодрома стартовала ракета «Falcon 9» компании Илона Маска SpaceX.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх