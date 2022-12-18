Видео дня: запуск ракеты «Falcon 9» с мыса Канаверал снял пассажир рейсового самолета

Повезло пассажирам рейсового лайнере, пролетавшего 17 декабря в 17.48 по местному времени над американским штатом Флорида: как раз в это время с расположенного на мысе Канаверал космодрома стартовала ракета «Falcon 9» компании Илона Маска SpaceX.