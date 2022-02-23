Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Зимин
    Козлы долбанные, спорт вне политики.УЕФА перенесет фи...
  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...

Санкции против ЦСКА, Ротенберга и Тимченко, у России требуют забрать финал ЛЧ и стыковой матч с Польшей, новый защитник в «Спартаке» и другие новости утра

1. Реакция на признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Министерство финансов США ввело санкции против футбольного ЦСКА из-за того, что клуб принадлежит госкорпорации ВЭБ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх