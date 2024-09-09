Специалист РАН: С 9 по 15 сентября ожидается увеличение магнитных бурь

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал, что с 9 по 15 сентября 2024 года для метеозависимых россиян наступает крайне тяжелый период, так как именно в это время ожидается сильнейшее возрастание солнечной активности.
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