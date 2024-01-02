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Вятка Областная

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Энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» контролируют работу электросетевого комплекса в усиленном режиме

В связи с прогнозируемыми аномально низкими температурами воздуха в регионах оперативной ответственности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» энергетики приведены в повышенную готовность, предполагающую полную мобилизацию сил и средств.

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