Мы соседи по планете

4 024 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина 123
    Охлобыстин настоящий мужик. Не у каждого, в наше время, хватает смелости и мужества называть вещи своими именами.Иван Охлобыстин: ...
  • Андрей Медведников
    Охлобыстин молодец!Иван Охлобыстин: ...
  • Олег Татьянин
    США, фиг ли, самая демократичная страна в мире.Невиновный америк...

Сердце Франции: 30 потрясающих фотографий Парижа 1930-1940-х годов

Сердце Франции: 30 потрясающих фотографий Парижа 1930-1940-х годов

Город любви, моды и свободы не мог оставить равнодушными фотографов. Среди них выделяется Роже Шалль — французский мастер фотографии начала XX века.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх