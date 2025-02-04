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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Electronic Arts рассказали, когда ждать релиз новой Battlefield После презентации тест...

В Electronic Arts рассказали, когда ждать релиз новой Battlefield После презентации тест...

В Electronic Arts рассказали, когда ждать релиз новой BattlefieldПосле презентации тестовой платформы Battlefield Labs и демонстрации первого тизера новой части культовой Battlefield для многих оставалось загадкой, когда именно выйдет шутер.

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