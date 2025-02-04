В Electronic Arts рассказали, когда ждать релиз новой Battlefield После презентации тест...

В Electronic Arts рассказали, когда ждать релиз новой BattlefieldПосле презентации тестовой платформы Battlefield Labs и демонстрации первого тизера новой части культовой Battlefield для многих оставалось загадкой, когда именно выйдет шутер.
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