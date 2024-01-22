Политолог Гаспарян назвал истинную цель указа Зеленского о российских регионах

МОСКВА, 22 января, ФедералПресс. Политолог, публицист Армен Гаспарян считает, что новый указ Зеленского об «исторически населенных украинцами территориях России» имеет под собой лишь одну цель – выпросить у Запада больше денег.
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