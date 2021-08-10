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«Известия»: крупные банки повысили проценты по кредитам и ипотеке

«Известия»: крупные банки повысили проценты по кредитам и ипотеке

В конце июля — начале августа крупнейшие российские банки увеличили ставки на жилищные и потребительские кредиты.

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Alex Немо
Это еще не написали как изменился процент по кредитам для бизнесов. А что происходит когда удорожается стоимость кредитования бизнеса? Тут два варианта - одни - закрывается бизнесс, второй растут все потребительские цены поскольку бизнес, как и центробанк, тоже хочет жить и жрать бутерброды с красной икрой. Или кто-то еще сомневается что центробанк во главе с наебулиной ведет игру против развития экономики России и для снижения благосостояния россиян?

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