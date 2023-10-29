Гражданский самолет залетел в охраняемую зону у дома Байдена в Делавэре

Истребители ВВС США были подняты по тревоге из-за приближения гражданского самолета к дому президента Байдена, заявил начальник отдела коммуникаций Секретной службы США Энтони Гульельми, сообщил 29 октября телеканал Fox News.
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