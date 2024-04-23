Владелец ТЦ «Садовод» столкнулся с проблемами после того, как за него крепко взялись силовики. Теракт в «Крокус Сити Холле» и резонансное убийство московского байкера стали возможными из-за его заигрывания с организованными этническими сообществами.
К владельцу «Садовода» у силовиков есть вопросы
Комментарии
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Людмила Лиханова
А у Гаранта нет больше дел, как рынком заниматься. Ну ты и сморозил чушню. Так и к тебе можно привязаться: почему ТЫ терпишь мигрантов а не ...?
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4 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
А может пришло время думать о россиян их учить в училищах, предоставлять им рабочие места, не ?! Так не пробовали, так тоже можно было
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3 час.
ВН
Валерий Николаевич
По-моему, вы не поняли, дело вовсе не в конкретном рынке. И напомните, а когда мы перешли на "ты"?
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3 час.
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