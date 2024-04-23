К владельцу «Садовода» у силовиков есть вопросы

Людмила Лиханова А у Гаранта нет больше дел, как рынком заниматься. Ну ты и сморозил чушню. Так и к тебе можно привязаться: почему ТЫ терпишь мигрантов а не ...?

ВЧ Владимир Черноморский А может пришло время думать о россиян их учить в училищах, предоставлять им рабочие места, не ?! Так не пробовали, так тоже можно было