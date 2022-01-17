Разрешить ли построить новое кафе на Комарова, решат на общественных обсуждениях

В Уссурийске назначены общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на использование земельного участка недалеко от перекрестка Горького — Комарова для размещения объекта общественного питания.

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