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Цены на СПГ в Европе взлетели до максимума с января 2023 года

Цены на СПГ в Европе взлетели до максимума с января 2023 года Цены на сжиженный природный газ в северо-западной Европе подскочили до максимума с января 2023 года, сообщает Financial Times.

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