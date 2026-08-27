Цены на СПГ в Европе взлетели до максимума с января 2023 года Цены на сжиженный природный газ в северо-западной Европе подскочили до максимума с января 2023 года, сообщает Financial Times.
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Цены на СПГ в Европе взлетели до максимума с января 2023 года Цены на сжиженный природный газ в северо-западной Европе подскочили до максимума с января 2023 года, сообщает Financial Times.
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