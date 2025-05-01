Царьград ФОТО: коллаж Царьграда Этого о львах Ким Чен Ына ещё не знали. "Тяжело было молчать всё это время", - актриса Яна Поплавская рассказала о своём опыте общения с корейскими бойцами, помогавшими освобождать русскую землю.
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