Sibkray.ru
ОбществоПроисшествияВ России и в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sibkray.ru

257 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Такие штрафы для авиакомпаний как крокодилу комары. А вот если пассажиры докажут что из-за действий авиакомпании у ни...Суд снова оштрафо...
  • Дмитрий Гурин
    "Как рассказал Сибкрай.ru председатель постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправлени...Мэрия спешно ликв...
  • Дмитрий Гурин
    Да многовато новеньких появилось, и все пытаются жить по своим прошлым или личным законам и понятиям. Вот только наши...«Скоро будет позд...

Суд снова оштрафовал авиакомпанию «Сибирь» за овербукинг

Суд снова оштрафовал авиакомпанию «Сибирь» за овербукинг

Авиакомпания S7 отказала пяти пассажирам в перелете из-за того, что все места были заняты. Суд вынес решение в отношении авиакомпании «Сибирь» в связи с отказом в перелетах пяти пассажирам по части 2 статьи 14.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
Такие штрафы для авиакомпаний как крокодилу комары. А вот если пассажиры докажут что из-за действий авиакомпании у них сорвались крупные торговые или производственные сделки то уже можно нагнуть компании вплоть до госизмены, если например финансовый директор компании летит договариваться по оборонному госконтракту.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх