Суд снова оштрафовал авиакомпанию «Сибирь» за овербукинг

Дмитрий Гурин

Такие штрафы для авиакомпаний как крокодилу комары. А вот если пассажиры докажут что из-за действий авиакомпании у них сорвались крупные торговые или производственные сделки то уже можно нагнуть компании вплоть до госизмены, если например финансовый директор компании летит договариваться по оборонному госконтракту.