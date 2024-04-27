Авиакомпания S7 отказала пяти пассажирам в перелете из-за того, что все места были заняты. Суд вынес решение в отношении авиакомпании «Сибирь» в связи с отказом в перелетах пяти пассажирам по части 2 статьи 14.
Суд снова оштрафовал авиакомпанию «Сибирь» за овербукинг
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Такие штрафы для авиакомпаний как крокодилу комары. А вот если пассажиры докажут что из-за действий авиакомпании у них сорвались крупные торговые или производственные сделки то уже можно нагнуть компании вплоть до госизмены, если например финансовый директор компании летит договариваться по оборонному госконтракту.
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