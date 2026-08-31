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Посол предупредил страны НАТО об ответе за содействие атакам Киева на Россию

Посол предупредил страны НАТО об ответе за содействие атакам Киева на Россию

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Ряд стран НАТО предоставляет свою территорию, морское и воздушное пространство для атак Киева на объекты в России.

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