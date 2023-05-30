Президент Турции Эрдоган и украинский президент Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Украине

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган и украинский президент Владимир Зеленский в понедельник, 29 мая, обсудили по телефону ситуацию на Украине и региональные вопросы.
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