Аргументы недели

98 681 подписчик

Президент Турции Эрдоган и украинский президент Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Украине

Президент Турции Эрдоган и украинский президент Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Украине

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган и украинский президент Владимир Зеленский в понедельник, 29 мая, обсудили по телефону ситуацию на Украине и региональные вопросы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх