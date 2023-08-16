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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Минздрав составил список самых опасных дорог Карелии

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков поделился с данными медицинских организаций о количестве ДТП за последние четыре года Наибольшее количество аварий происходит на участке между городами Сегежа и Петрозаводск, а также на трассе А-121.

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