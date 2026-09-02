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Россия превратила Мальдивы в крупный центр по поставкам санкционных товаров

Россия превратила Мальдивы в крупный центр по поставкам санкционных товаров

Мальдивы стали одним из каналов поставок в Россию товаров, подпавших под западные санкции. Речь идет в том числе о продукции двойного назначения — микрочипах, оптическом оборудовании и авиационных запчастях, которые могут использоваться как в гражданской, так и в военной сфере.

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