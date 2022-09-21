Стало известно о погружении Германии в худший за 73 года экономический шок

The Telegraph: немецкая экономика погружается в худший за 73 года шок Экономика Германии погружается в худший за 73 года The Telegraph: немецкая экономика погружается в худший за 73 года шок Экономика Германии погружается в худший за 73 года шок.
The Telegraph: немецкая экономика погружается в худший за 73 года шок Экономика Германии погружается в худший за 73 года The Telegraph: немецкая экономика погружается в худший за 73 года шок Экономика Германии погружается в худший за 73 года шок.
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