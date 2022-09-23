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11 дурных хвостатых, у которых напрочь отсутствует понимание, что хорошо, а что плохо

11 дурных хвостатых, у которых напрочь отсутствует понимание, что хорошо, а что плохо

Они вытворяют такое, что вводит людей в ступор – и как вообще им в голову это взбрело? У каждого живого существа есть определенное стереотипное поведение, которое можно ожидать от этого вида.

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