Синоптики пугают прогнозами – снегопад и мороз: каким регионам не повезет – прогноз до конца недели Ольга БезродняяВ некоторых регионах России уже выпал первый снег, а в других — осадки идут вперемешку с дождем, создавая сложные погодные условия.