Синоптики пугают прогнозами – снегопад и мороз: каким регионам не повезет – прогноз до конца недели Ольга БезродняяВ некоторых регионах России уже выпал первый снег, а в других — осадки идут вперемешку с дождем, создавая сложные погодные условия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии