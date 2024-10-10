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Синоптики пугают прогнозами – снегопад и мороз: каким регионам не повезет – прогноз до конца недели

Синоптики пугают прогнозами – снегопад и мороз: каким регионам не повезет – прогноз до конца недели

Синоптики пугают прогнозами – снегопад и мороз: каким регионам не повезет – прогноз до конца недели Ольга БезродняяВ некоторых регионах России уже выпал первый снег, а в других — осадки идут вперемешку с дождем, создавая сложные погодные условия.

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