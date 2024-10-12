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СБУ принудительно вывозит людей из Харьковской области

СБУ принудительно вывозит людей из Харьковской области

Служба безопасности Украины совместно с украинскими вооружёнными силами начала принудительную эвакуацию жителей из районов, находящихся в непосредственной близости от зоны боевых действий в Харьковской области.

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