СБУ принудительно вывозит людей из Харьковской области

Служба безопасности Украины совместно с украинскими вооружёнными силами начала принудительную эвакуацию жителей из районов, находящихся в непосредственной близости от зоны боевых действий в Харьковской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии