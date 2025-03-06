Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 905 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Захар Князев
    Вот ещё остались отпрыски шойгувские, которым всё как говорят по барабану, всех надо к ногтю!!!"Мог унижать, оск...
  • Михаил Бердников
    Как показала история с Наполеоном,его армия из 500 тысяч вернулась домой по Смоленской дороге в ужасающе сокращённом ...Генерал Гурулёв о...
  • Евгений Дудко
    дак зели плевать на эти соглашения как бомбили та и будут ведь это не он а страны натоМосква допускает ...

Орбан: ЕС должен больше вложиться в оборону, но не за счет помощи Киеву

Орбан: ЕС должен больше вложиться в оборону, но не за счет помощи Киеву

Премьер Венгрии Виктор Орбан поддержал мнение Трампа о необходимости увеличения бюджетов ЕС на оборону, но выразил сомнение в двойной поддержке Украины и ее армии, заявив, что такие расходы слишком велики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх