Орбан: ЕС должен больше вложиться в оборону, но не за счет помощи Киеву

Премьер Венгрии Виктор Орбан поддержал мнение Трампа о необходимости увеличения бюджетов ЕС на оборону, но выразил сомнение в двойной поддержке Украины и ее армии, заявив, что такие расходы слишком велики.
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