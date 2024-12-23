Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Военный эксперт рассказал о целях в Киеве, которые были поражены в результате акции возмездия

Военный эксперт рассказал о целях в Киеве, которые были поражены в результате акции возмездия

Маршевые двигатели западных крылатых ракет, которые выступали основой якобы новых украинских, хранились в конструкторском бюро «Луч» в Киеве, сообщил ТАСС военный эксперт, программный директор Академии политических наук старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

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