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Борисов засветился на юбилее Хайек

Борисов засветился на юбилее Хайек

Юра Борисов с падчерицей Сальмы Хайек Матильдой Пино Соцсети Матильды ПиноСальма Хайек Legion-Media Юра Борисов, звезда «Слова пацана» и других российских проектов, продолжает покорять Голливуд.

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