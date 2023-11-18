На Культурном форуме в Петербурге обсудили интеграцию современных технологий в традиционные музейные практики

О новых цифровых проектах руководители ведущих музеев России рассказали в ходе дискуссии «Смартфоны, медиа и молодежь: создание нового музейного опыта» в рамках Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге, сообщается на официальном сайте Минкультуры России.
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