На Культурном форуме в Петербурге обсудили интеграцию современных технологий в традиционные музейные практики

О новых цифровых проектах руководители ведущих музеев России рассказали в ходе дискуссии «Смартфоны, медиа и молодежь: создание нового музейного опыта» в рамках Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге, сообщается на официальном сайте Минкультуры России.