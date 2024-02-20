Редкие документальные фотографии, которые чудом сохранились до наших дней. Кто-то для того, чтобы узнать интересные факты из истории, идёт в архив или открывает учебник, а кто-то коллекционирует и подолгу рассматривает старые фотографии, на которых словно замерли события давно минувших дней.