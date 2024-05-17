Новосибирск ждут тёплые выходные и дождливая неделя

Конец рабочей недели будет тёплым и ясным, хорошая погода задержится до воскресенья.Грядущие выходные в Новосибирске будут тёплыми, об этом рассказали синоптики Западно-Сибирского Управления Гидрометеослужбы.
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