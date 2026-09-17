Как деревья захватили каменные стены Гонконга

Фото: legco.gov.hkВ Гонконге природа вписалась в городские стены. Гонконг часто называют бетонными джунглями, и это не случайно: небоскребы, уходящие в облака, узкие переулки и огромная плотность населения.
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