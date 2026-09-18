Стыдная история. Кого назначат виноватым за скандал с концертом Канье Уэста?

До заявленного концерта американского рэпера Канье Уэста остается несколько недель. Однако до сих пор нет ясности в том, состоится ли он вообще.
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