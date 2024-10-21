© Petrov Sergey/Globallookpress Вряд ли найдётся человек, которому хочется переживать кризисы и военные действия, несущие страдания и утраты.
Siemens обезоружил Россию санкциями. Теперь Россия отменяет Siemens. Что удалось сделать?
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Немчура и сраный сименс назло России санкциями себе уши отморозили. Я помню какой вой и пердежь был в 2014 году во всем мире по приказу черножопой макаки обамы когда турбины отправили к нам.
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6 час.
зуфар юсупов
Думаю, что едва ли кто поверит в выше написанное. И Ростех и роснано получили миллиарды (если не триллионы) рублей. И теперь рапортуют о создании мегатурбины? Деньги кончились? А на проверку окажется, что в разработке принимало РЖД, поставившее 95% комплектующих из Китая... Все уже видели и читали.
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5 час.
Юрий Золотарев
Любая (ЛЮ-БА-Я!!!) западная чушка должна знать, КАК выглядит "большой с прибором", который Россия может и готова "положить" в случае, если сия чушка фукает на Россию!
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4 час.
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