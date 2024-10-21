Siemens обезоружил Россию санкциями. Теперь Россия отменяет Siemens. Что удалось сделать?

АЛЕКСАНДР Крымский Немчура и сраный сименс назло России санкциями себе уши отморозили. Я помню какой вой и пердежь был в 2014 году во всем мире по приказу черножопой макаки обамы когда турбины отправили к нам.

зуфар юсупов Думаю, что едва ли кто поверит в выше написанное. И Ростех и роснано получили миллиарды (если не триллионы) рублей. И теперь рапортуют о создании мегатурбины? Деньги кончились? А на проверку окажется, что в разработке принимало РЖД, поставившее 95% комплектующих из Китая... Все уже видели и читали.