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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Ирина Некрасова
    По-моему, их колпаки - нечто вроде демонстрации коренным жителям России среднего пальца. Ношение этого, с позволения ..."Вы переборщили"....
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    это ты всю жизнь гадал и не угадывал, а я знала и знаю, что ты в совдепии бегал в стаде и не понимал этого, потому чт...Для тех, кто нена...
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Siemens обезоружил Россию санкциями. Теперь Россия отменяет Siemens. Что удалось сделать?

Siemens обезоружил Россию санкциями. Теперь Россия отменяет Siemens. Что удалось сделать?

© Petrov Sergey/Globallookpress Вряд ли найдётся человек, которому хочется переживать кризисы и военные действия, несущие страдания и утраты.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Немчура и сраный сименс назло России санкциями себе уши отморозили. Я помню какой вой и пердежь был в 2014 году во всем мире по приказу черножопой макаки обамы когда турбины отправили к нам.
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6 час.
зуфар юсупов
Думаю, что едва ли кто поверит в выше написанное. И Ростех и роснано получили миллиарды (если не триллионы) рублей. И теперь рапортуют о создании мегатурбины? Деньги кончились? А на проверку окажется, что в разработке принимало РЖД, поставившее 95% комплектующих из Китая... Все уже видели и читали.
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5 час.
Юрий Золотарев
Любая (ЛЮ-БА-Я!!!) западная чушка должна знать, КАК выглядит &quot;большой с прибором&quot;, который Россия может и готова &quot;положить&quot; в случае, если сия чушка фукает на Россию!
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4 час.

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