Суд Нижнего Тагила рассмотрит ДТП со смертельным исходом 10 мая 2026 года

В Ленинском районном суде Нижнего Тагила рассматривается дело жительницы Кушвы. Она обвиняется в нарушении ПДД, что 10 мая 2026 года привело к смертельному ДТП на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов, где погиб ее племянник.