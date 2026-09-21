Суд Нижнего Тагила рассмотрит ДТП со смертельным исходом 10 мая 2026 года

В Ленинском районном суде Нижнего Тагила рассматривается дело жительницы Кушвы. Она обвиняется в нарушении ПДД, что 10 мая 2026 года привело к смертельному ДТП на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов, где погиб ее племянник.
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