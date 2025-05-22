Солнце, море, витамины и никакого мазута

Крым вновь стал всероссийской детской здравницей, на полуострове ежегодно отдыхают десятки тысяч ребят из всех регионов страны, при этом за одиннадцать лет после «возвращения к родным берегам» детский отдых стал гораздо доступнее и качественнее, рассказал «Парламентской газете» председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.