Мажилис парламента Казахстана ратифицировал Договор о союзнических отношениях с Узбекистаном

Астана, 28 февраля /Синьхуа/ -- Депутаты Мажилиса /нижняя палата/ парламента Казахстана на пленарном заседании в среду ратифицировали казахстанско-узбекистанский Договор о союзнических отношениях, заключенный в Ташкенте 22 декабря 2022 года.
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