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«И слава Богу»: Запад выдавливает русских IT-специалистов обратно в Россию

«И слава Богу»: Запад выдавливает русских IT-специалистов обратно в Россию

Западные IT-компании увольняют русскоязычных специалистов, из-за чего те возвращаются в Россию. Об этом на встрече президента России Владимира Путина с предпринимателями заявил генеральный директор Positive Technologies Денис Баранов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Воробьев
Зачем они нам здесь? Предали раз - предадут и снова, да еще неустойчивых &quot;патриотов&quot; убедят, что за бугром лучше. Пусть едут в Африку..., а нам надо из своих выращивать классных спецов!!!  СВО показала насколько талантлив наш народ, главное помнить, что это именно они -Элита, а не Киркоров и прочие трубадуры.
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