«И слава Богу»: Запад выдавливает русских IT-специалистов обратно в Россию

ЮВ

Юрий Воробьев

Зачем они нам здесь? Предали раз - предадут и снова, да еще неустойчивых "патриотов" убедят, что за бугром лучше. Пусть едут в Африку..., а нам надо из своих выращивать классных спецов!!! СВО показала насколько талантлив наш народ, главное помнить, что это именно они -Элита, а не Киркоров и прочие трубадуры.