Тренер "Арсенала" Артета о Зинченко: вы должны любить его таким, какой он есть

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался об игре украинского футболиста команды Александра Зинченко в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Вулверхэмптона", в котором Зинченко отметился голевой передачей и ошибкой, которая привела к пропущенному голу, передает пресс-служба команды.
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