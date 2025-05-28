Меркель опять в деле: мы снова играем в ядерную рулетку?

Немецкий канцлер напомнил о решении, принятом странами Атлантической оси (США, Великобритания, Франция и Германия), о снятии ограничений на дальность стрельбы для оружия, поставленного на украинский фронт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии