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Ротация войск и мобилизация: Важные заявления Белоусова о дальнейших планах России на СВО – поражение невозможно

Ротация войск и мобилизация: Важные заявления Белоусова о дальнейших планах России на СВО – поражение невозможно

Министр обороны Андрей Белоусов в своих выступлениях во время заседания Совета министров обороны ОДКБ и перед Советом Федерации России сделал ряд важных заявлений, коснулся вопросов ротации войск и мобилизации, а также рассказал о дальнейших планах России на СВО: "Таким образом, все попытки нанести нам стратегическое поражение бесперспективны".

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