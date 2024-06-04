В Новороссийске на стройке обнаружили 150 мигрантов: 35 доставили в участок

Проверку крупной стройплощадки провели в Новороссийске сотрудники Центра по противодействию экстремизму и Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю и представители регионального погрануправления и краевого УФСБ России.
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