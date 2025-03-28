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Гай Ричи вышел в свет с женой и сыном Рокко от Мадонны

Гай Ричи вышел в свет с женой и сыном Рокко от Мадонны

В Лондоне состоялась мировая премьера нового криминального сериала "Гангстерленд". На красной дорожке режиссёр нескольких эпизодов драмы Гай Ричи позировал с 43-летней женой Джеки Эйнсли и 24-летним сыном Рокко от экс-супруги Мадонны.

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