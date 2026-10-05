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Газета.ру

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Экс-мэра Сочи Копайгородского приговорили к 15 годам колонии строгого режима

Экс-мэра Сочи Копайгородского приговорили к 15 годам колонии строгого режима

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский во время оглашения приговора в Мещанском суде, 5 октября 2026 года © Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва» Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского приговорили к 15 годам колонии строгого режима, его супругу Янину — к девяти годам колонии общего режима.

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