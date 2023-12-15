Два городских вокзала и деловой комплекс построят около станции МЦД -3 «Моссельмаш»

К настоящему времени для будущего строительства утверждён проект планировки территории Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, два городских вокзала, кварталы жилых домов и общественная застройка появится около станции МЦД-3 «Моссельмаш».
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